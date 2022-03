Russia, il ct Karpin: "Vedendo gli spareggi per il Qatar, un peccato non esserci"

Redazione

26 Marzo 2022 - 22.10 Globalsport

Il commissario tecnico della Russia, Valery Karpin, spera in un ritorno all’attività agonistica già nei prossimi mesi: “Ho visto gli spareggi per il Mondiale e dico che è un peccato che la Russia non abbia potuto giocare. I giocatori sono tutti arrabbiati per questa cosa, ma speriamo di poter tornare a giocare gare ufficiali già in estate”.

Il ct russo è intervenuto in conferenza stampa in merito al momento complicato della squadra, esclusa da tutte le competizioni internazionali, dopo l’intervento militare della Russia in Ucraina e le conseguenti sanzioni.