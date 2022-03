L'ipocrisia del ministro dello sport inglese: "Importante il rapporto con l'Arabia Saudita"

Redazione

16 Marzo 2022 - 10.59 Globalsport

Ha destato orrore la pena di morte inflitta in Arabia Saudita a 81 persone nello stesso giorno. E in questo momento di sanzioni alla Russia a causa della guerra in Ucraina, fa specie la posizione del ministro dello Sport inglese nei confronti degli investitori sauditi.

“Il rapporto del Regno Unito con l’Arabia Saudita è davvero importante – ha affermato Nigel Huddleston.

“L’Arabia Saudita è un partner importante del Regno Unito negli investimenti, nell’intelligence e nella cultura. Gli investimenti dell’Arabia Saudita sono benvenuti. Molti, molti posti di lavoro nel Regno Unito dipendono dalle nostre relazioni con i sauditi. Possiamo avere con loro scambi franchi. Diamo il benvenuto agli investimenti dell’Arabia Saudita”.