Milan, Pioli indica la via: "Partita che pesa tanto, vincere sarebbe fondamentale". Out Ibra

Redazione

4 Febbraio 2022 - 15.20 Globalsport

Preroll

“Stiamo lottando per l’altissima classifica, poi che sia Champions o altro vuol dire che siamo tornati competitivi. Contro la Juve abbiamo fatto un’ottima partita, ci è mancata un po’ di qualità negli ultimi metri che è quella che dobbiamo trovare domani. Purtroppo non ci saranno né Ibra né Rebic. Siamo cresciuti tanto con Zlatan e ora dobbiamo dimostrare di essere forti anche senza di lui. Dobbiamo avere quella forza di volontà soprattutto nei momenti delicati delle nostre stagioni”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sfida ai campioni d’Italia



L’Inter sta facendo un percorso importantissimo, noi abbiamo avuto un calo ma so che ho a disposizione una squadra forte, dei ragazzi uniti e compatti e so che possiamo fare ancora molto bene. Questa partita pesa tanto, vale tanto per tantissimo motivi. È la stracittadina, darebbe fiducia, positività e forza. Loro sono molto forti, hanno vinto il campionato l’anno scorso. Per come giocano le due squadre si creeranno tanti duelli, chi ne vincerà di più avrà più occasione per vincere. Dovremo avere più fame di loro nelle palle sporche”.

Middle placement Mobile

Occhio alla Juventus



“La Juve è sempre stata dentro questo lotta. Ha preso un centravanti molto forti, poi sarà il campo a dare i risultati. Il campionato è molto equilibrato, è simile a quello dell’anno scorso. Abbiamo gli stessi punti dell’anno scorso, il nostro obiettivo è quello di migliorare il punteggio dell’anno scorso. Dobbiamo spingere tanto a partire da domani”.