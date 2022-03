Il Milan vince al Maradona: gol di Giroud e rossoneri in testa alla classifica

Redazione

6 Marzo 2022 - 22.52 Globalsport

Preroll

Il primo match point per la corsa scudetto se lo aggiudica il Milan, che batte 1-0 il Napoli al Maradona ed esce nel migliore dei modi da un periodo di estrema difficoltà.

Il gol di Giroud in apertura di ripresa ha indirizzato la partita verso Milano, con un Napoli che è sembrato nervoso e non all’altezza dell’importanza di questa partita.



OutStream Desktop

Top right Mobile

I rossoneri si sono ripresi la testa della classifica a quota 60, lasciando dietro l’Inter – ferma a 58, con la partita contro il Bologna da recuperare – e proprio il Napoli, terzo a quota 56. Con la Juventus quarta a 53 punti, la corsa scudetto è più aperta che mai.





Middle placement Mobile

Il tabellino di Napoli-Milan 0-1

Dynamic 1

Marcatori: 49′ Giroud (M)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz (75′ Mertens), Lobotka (81′ Anguissa); Politano (67′ Ounas), Zielinski (81′ Lozano), Insigne (67′ Elmas); Osimhen. All. Spalletti A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Elmas, Anguissa, Mertens, Ounas, Petagna, Lozano.

Dynamic 2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (80′ Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (67′ Krunic), Bennacer; Messias (80′ Saelemaekers), Kessie, Leao (88′ Ibrahimovic); Giroud (67′ Rebic). All. Pioli A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Castillejo, Saelemaekers, Krunic, Brahim Diaz, Ibrahimovic, Maldini.

Ammoniti: Koulibaly, Rrahmani, Giroud, Osimhen, Theo Hernandez, Ounas, Florenzi

Dynamic 3

Arbitro: Daniele Orsato