Tebas condanna la Superlega: "Juve, Real e Barcellona mentono più di Putin"

3 Marzo 2022

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola non va per il sottile, e condanna nettamente l’ipotesi della Superlega: “Questi club della Superlega mentono più di Vladimir Putin“. Il numero uno della Federcalcio iberica è intervenuto al `Business of Football Summit´, organizzato dal Financial Times a Londra.

“Ogni volta che li sento parlare – ha detto ancora Tebas riferendosi a Juventus, Real Madrid e Barcellona – io mi arrabbio perché mentono. Devono pensare che i club delle leghe nazionali siano composti tutti da stupidi. Ma noi, all’unanimità, diciamo che la Superlega è un danno. E ora questi ci dicono che non è così, e di non preoccuparci. Ma così ci insultano”.