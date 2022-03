Balotelli si confessa: "Messi e Ronaldo hanno le mie stesse qualità. E voglio i Mondiali"

Redazione

2 Marzo 2022 - 11.43 Globalsport

Mario Balotelli è ripartito dalla Turchia, dall’Adana Demirspor. Con l’obiettivo dei mondiali in Qatar con la maglia della Nazionale, l’ex City ha rilasciato una lunga intervista al portale The Atletic, parlando dei suoi rimpianti e dei suoi obiettivi futuri.

“Messi e Ronaldo? Ho perso alcune occasioni per essere a quel livello. Sono sicuro al 100%, però, di avere la stessa qualità. Al giorno d’oggi non posso dire di essere bravo come Ronaldo, perché quanti Palloni d’Oro ha vinto? Cinque? Nessuno può paragonarsi a lui e a Messi. Se però parliamo solo di qualità calcistica, allora non ho nulla da invidiare a dire il vero“.

“Penso che lasciare il Manchester City sia stato il mio errore più grande. Quando sono andato via ho giocato bene per un anno e mezzo al Milan, poi ho avuto dei problemi. Ora che sono più maturo, capisco che non avrei dovuto lasciare il City in quel momento. In tutti quegli anni sono sempre migliorato, sarei potuto rimanere a lungo come Agüero. Se avessi avuto la mentalità di ora, probabilmente all’epoca avrei potuto vincere il Pallone d’Oro“.

“La doppietta alla Germania nel 2016 è stato il miglior momento della mia carriera in Nazionale. Ho l’obiettivo di tornare per aiutare la squadra a volare ai Mondiali, voglio anche portare l’Adana Demirspor tra i primi tre posti anche se non è facile. Ciò che voglio è solo tornare in Nazionale: gli ultimi due anni non sono stati facili per me, tra Brescia e Monza, ho avuto anche qualche infortunio. Per me dovrebbe essere la normalità giocare con l’Italia, mentre la cosa strana è quando avviene il contrario. Sto lavorando al massimo per farmi trovare pronto, spero di essere convocato per gli spareggi”.