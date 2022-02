Uganda International: un argento ed un bronzo per l'Italia nel doppio femminile

Redazione

28 Febbraio 2022 - 12.08 Globalsport

Sono arrivate due medaglie per l’Italia all’Uganda International, entrambe ottenute nel doppio femminile. Le azzurre Martina Corsini e Judith Mair si sono aggiudicate l’argento, mentre Katharina Fink e Yasmine Hamza hanno ottenuto il bronzo.

A Kampala Corsini e Mair hanno sconfitto in semifinale le ugandesi Fadilah Shamika Mohammed Rafi e Tracy Naluwooza in due set (21-7; 21-12) e poi sono state battute in finale dalle malesi Kasturi e Venosta Radhakrishnan, vittoriose in due set molto combattuti (21-18; 21-19). Le due malesi in semifinale avevano superato sempre in due set (21-15; 21-17) Fink ed Hamza.