Inter, la vittoria non arriva neanche a Marassi: fallito l'aggancio al Milan

Redazione

25 Febbraio 2022 - 23.34

Continua il momento no dell’Inter, che non riesce a superare il Genoa a Marassi: i rossoblù ottengono il quinto pareggio consecutivo sotto la guida del neo allenatore Blessin, applicando un pressing costante, ed un atteggiamento prudente. L’aggancio al Milan è fallito, e il dato è piuttosto allarmante: i nerazzurri nelle ultime 6 hanno vinto solamente una volta. Nel primo tempo le occasioni migliori sono per Calhanoglu e Gudmundsson, con l’islandese del Genoa che sciupa la grande occasione del vantaggio.

Nella ripresa la compagine guidata da Inzaghi alza i ritmi: al 62′ il colpo di testa di D’Ambrosio prende in pieno la traversa. Da segnalare il brutto infortunio del giovane esterno genoano Cambiaso: nel tentativo di ribattere un tiro di Calhanoglu, il ginocchio si gira in maniera innaturale, e il giocatore è costretto ad abbandonare il campo in barella.