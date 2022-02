President's Cup, Simone Alessio vince l'oro nel taekwondo a Durazzo

Redazione

Medaglia d’oro nel taekwondo per Simone Alessio a Durazzo in Albania, in occasione della settima edizione della President’s Cup. Il livornese conquista il primo gradino del podio dopo una lungo ed estenuante percorso, nel corso del quale ha vinto ben cinque incontri nella categoria fino a 80 kg Senior, con ranking olimpico G2, e conseguente assegnazione di 20 punti previsti per la vittoria. Un passo importante verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Simone Alessio ha battuto cinque avversari per raggiungere l’oro

L’italiano dei Vigili del Fuoco ha battuto ai sedicesimi l’israeliano Itmar Sasson (23-5), poi l’ucraino Atrem Garbar agli ottavi (5-0); quindi ai quarti il croato Tonu Kanaet (8-7), il norvegese Richard Ordemann (5-3) in semifinale e l’americano Carl Nickolas in finale (15-6). Alessio è stato il primo italiano nel taekwondo a vincere vincere, nel 2019, l’oro ai campionati mondiali, vincendo il titolo nei 74 kg, mentre a novembre si era aggiudicato il French Open a Parigi.