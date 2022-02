Lega serie A, Iervolino: "Carlo Bonomi la figura perfetta come presidente"

Redazione

La Lega attende un nuovo presidente, nell’ultima assemblea elettiva i presidenti hanno votato per abbassare il quorum. Sono state 19 le schede bianche, ed un voto è andato al numero uno di Confindustria Carlo Bonomi. Il nuovo presidente della Salernitana Danilo Iervolino punta proprio su Bonomi: “Carlo Bonomi è perfetto, mi auguro sia tutt’altro che bruciato e che tra qualche giorno tutti si possa convergere sul suo nome. E’ una figura istituzionale autorevole – ha detto Iervolino a Radio Anch’io lo Sport su Radio1 – che può avere un dialogo costante con il Governo e che può avere quella managerialità in grado di efficientare la macchina e mettere tutti d’accordo. E anche quel giusto distacco per vedere le cose da un altro punto di vista, per me è la persona ideale”.

Il patron granata focalizza l’attenzione sulle riforme da affrontare: “Sono l’ultimo arrivato ma non vorrei essere presuntuoso, ci sono tante cose come i rapporti con i procuratori a cui bisogna dare un freno. C’è poco appeal, bisogna riportare le famiglie allo stadio e sposare la rivoluzione digitale. C’è tanto da fare. Le riunioni di Lega? Il periodo non è facile e poi diciamo che l’assemblea è molto disordinata. Rischiano a volte di volare gli stracci, una riunione di condominio bella tosta”.