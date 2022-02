Inter, il rinnovo di Brozovic ad un passo. Marotta: "Questione di giorni"

Redazione

21 Febbraio 2022 - 17.38 Globalsport

L’ad dell’Inter Marotta conferma che per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter è solo questione di giorni. Il regista nerazzurro è fondamentale per gli equilibri della squadra, e la sua assenza per squalifica si è fatta sentire nell’ultima partita contro il Sassuolo: “Il rinnovo di Brozovic? Società e giocatore vogliono continuare insieme, questo significa che nel giro di pochi giorni arriveremo con certezza alla firma che sancirà il prolungamento”. Queste le parole del dirigente del club meneghino ai microfoni di Sky Sport.

Su Perisic e Handanovic Marotta ha aggiunto: “Abbiamo la fortuna di avere calciatori in scadenza che sono da ammirare per quello che dimostrano ogni giorno. Parlo di loro due, ma anche di Ranocchia e altri. Perisic e Handanovic sono due professionisti coi quali vogliamo dialogare velocemente per trovare l’accordo, meritano entrambi la conferma. Dobbiamo sederci e parlare con calma, senza fretta perché hanno dimostrato di vestire meritatamente questa maglia”.