Ducati, Bagnaia rinnova fino al 2024. Pecco: "Un sogno continuare nel Team"

Ora è ufficiale, il Ducati Lenovo Team ha annunciato il rinnovo fino al 2024 con Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Il pilota torinese, classe 1997, era stato promosso nella squadra ufficiale nel 2021 e, dopo la pole e un terzo posto nel 2021 in Qatar, nel Gp inaugurale, ha continuato a fare bene. Il bilancio dell’ultimo anno è stato estremamente positivo, con 9 podi, 4 successi e 6 pole, numeri che gli sono valsi la seconda posizione.

Ora l’attesa per l’inizio della nuova stagione il 6 marzo a Doha, sul Luisal international Circuit: “Essere un pilota Ducati in MotoGP – ha evidenziato Bagnaia – è sempre stato il mio sogno e sapere di poter continuare nel Ducati Lenovo Team per altre due stagioni mi rende davvero contento e orgoglioso. Nella squadra ufficiale ho trovato un ambiente sereno: mi sento in sintonia con la mia squadra e so che insieme potremo fare grandi cose. Ora posso concentrami solamente a fare bene in questo campionato. Un grazie davvero di cuore a Claudio, Gigi, Paolo e Davide e a tutto lo staff di Ducati Corse. Cercherò di ripagare con i miei risultati in pista la loro fiducia”.