Juve, Allegri: "Col Toro gara speciale, Juric ha ridato un'anima ai granata. Complimenti all'Inter"

La Juve si appresta ad affrontare una partita delicata come il derby, ricco di motivazioni, e fondamentale per la classifica. Domani alle 20,45 uno snodo cruciale, e Max Allegri riconosce le qualità dell’avversario: “Il derby è sempre una partita speciale, ci sarà il tutto esaurito. Giochiamo contro un Torino a cui Juric ha ridato un’anima, un Dna granata, è stato bravissimo. E sarà l’ultima partita di un filotto di tre gare contro avversari che giocano in modo simile, cioè molto intenso e fisico. Speriamo di aver imparato qualcosa. Juric h a fatto molto bene a Verona e adesso sta facendo altrettanto bene a Torino. Bravo allenatore, per me è molto utile capire come lavorano i colleghi, non esiste un solo modo per vincere. Scegliendo Juric i granata hanno fatto un’ottima cosa”.

Nell’ultima di campionato contro l’Atalanta un pareggio ottenuto con carattere: “Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno – ha aggiunto Allegri – un punto a Bergamo è un buon punto, siamo rimasti davanti a loro in classifica. Anche un punto può essere importante se dovessimo riuscire a vincere il derby. Dobbiamo proseguire nel nostro percorso e cercare di fare i punti necessari a farci entrare tra le prime quattro”.

Per quanto riguarda la formazione arrivano indicazioni interessanti dal tecnico bianconero: “Bonucci non ci sarà, ha ancora un affaticamento al polpaccio, vedremo se ci sarà martedì in Champions League. Bernardeschi ha un adduttore infiammato e non possiamo rischiarlo, non ci saranno nemmeno Chiesa e Chiellini. Cuadrado giocherà a destra. Chi giocherà in mezzo? Rugani e De Ligt, ma c’è anche Zakaria. Domani sarà complicata, non so se schiererò le tre punte davanti. Hanno possibilità di giocare uno tra Zakaria e McKennie e uno tra Locatelli e Arthur. Morata? Discutere Morata dal punto di vista tecnico è pura follia. Sta facendo molto bene, è sereno. E adesso non ha senso discutere di mercato, a giugno si vedrà”.

Tra pochi giorni la Juve tornerà in Champions contro il Villarreal, nel frattempo, Allegri fa i complimenti all’Inter, uscita sconfitta per mano del Liverpool: “Bisogna solo fare i complimenti all’Inter per come ha affrontato la gara ieri sera. La Champions League è un po’ cambiata – ha chiarito il tecnico juventino – i gol in trasferta che non valgono più doppio cambiano il modo di giocare. Poi può succedere di tutto, ma le favorite alla vittoria finale sono PSG, Bayern Monaco e Manchester City”.