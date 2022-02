Champions, l'Imoco chiude il girone in testa. Battuto il Chemik Police 3-0

Redazione

15 Febbraio 2022 - 22.43

L’Imoco Conegliano chiude alla grande la fase eliminatoria della Champions League femminile. Già qualificato ai quarti come prima della classe, il sestetto veneto, nell’ultima giornata del Gruppo E, si è imposto sulle polacche del Chemik Police per 3-0 con questi parziali: 25-19, 25-22, 25-22.

Coach Santarelli, deve fare ancora a meno di De Kruijf e Fahr; out anche Caravello per una lieve indisposizione. L’allenatore delle Pantere punta sullo stesso sestetto visto a Busto: Wolosz in regia, quindi Egonu, Folie, Vuchkova, Courtney, Plummer e De Gennaro (libero). Conegliano si appoggia a Egonu, che mette a segno 9 punti nel primo set, e realizza 4 muri vincenti. Bene Folie, che indovina diversi primi tempi. Il match è un confronto serrato, ma alla fine viene fuori il maggior tasso tecnico di Conegliano.