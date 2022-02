Serie A: la Lazio comanda e vince 3-0. Bologna troppo passivo

Redazione

12 Febbraio 2022 - 16.13 Globalsport

Preroll

La squadra biancoceleste imprime velocità alla sua manovra, puntando su varie soluzioni: fraseggio nello stretto, lancio lungo per gli inserimenti in area di Milinkovic, percussioni costanti di Lazzari alto a destra. I felsinei restano arroccati dietro, con quasi tutti gli effettivi nella propria metà campo, proponendo un 3-5-2 bloccato. Le ostilità vengono aperte da Immobile su rigore, che si procura Zaccagni, fermato in area da una sbracciata di Soumaoro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Al di là dell’episodio favorevole, la Lazio fa girare il pallone, ma fatica maledettamente a trovare spazio. I tre centrali della difesa bolognese restano stretti su Immobile, e controllano le sortite offensive di Milinkovic, mentre i terzini Hickey e Dijks si occupoano di Zaccagni e Pedro, con lo spagnolo che spesso si porta accanto a Immobile, consentendo la sovrapposizione di Lazzari sulla destra.

Middle placement Mobile

Alla fase difensiva partecipano anche le due punte, con Orsolini e Arnautovic che si occupano di chiudere le linee di passaggio verso Leiva. I tre mediano bolognesi marcano a zona: Schouten scala su Milinkovic o Luis Alberto a secondo della posizione del pallone, così come Soriano e Svanberg, che si occupano delle mezzali laziali (Milinkovic e Luis Alberto), oppure dei terzini (Lazzari e Marusic), in relazione al versante nel quale si sviluppa l’azione dei padroni di casa. Il Bologna gioca in ripartenza e prova a pungere in qualche occasione con Arnautovic.

Dynamic 1

Immobile nella ripresa sfiora il raddoppio alzando sulla traversa. Mihajlovic propone il tridente con l’ingresso di Barrow al posto di Soriano. Sulla prima ripartenza concessa, la Lazio raddoppia con Zaccagni, su splendida imbeccata in verticale di Luis Alberto. Il Bologna si scopre e la squadra di Sarri dilaga: il 3-0 è ancora di Zaccagni dopo azione avvolgente sviluppata sul centro destra.