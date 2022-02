Roma, addio a Mourinho? Massimo Brambati è sicuro: "La società ha contattato un altro allenatore"

redazione

11 Febbraio 2022

In diretta ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha confessato di avere indiscrezioni sul futuro della panchina della Roma.

“Ho parlato con un allenatore e mi ha detto che è stato contatto dalla Roma”.



L’ipotetico nuovo allenatore avrebbe anche dato la sua disponibilità per la prossima stagione. Quello di Gattuso potrebbe essere uno dei nomi più caldi per la panchina giallorossa.

Al di là dell’indiscrezione di Brambati quello che è certo è che il rapporto dell’allenatore portoghese con la squadra e la dirigenza di Trigoria sia abbastanza problematico, sia per i risultati che non sono quelli sperati che per alcune sortite di Mourinho legge come delegittimazione dell’ambiente.