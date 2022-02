Pechino 2022, Francesco Pellegrino è argento nello sprint TL di fondo

Redazione

Dopo 4 anni Francesco Pellegrino è ancora sul podio: per il fondista azzurro argento nello sprint TL a Pechino, con il cronometro che ha segnato 2’58”32. Per l’aostano secondo argento olimpico della sua carriera

CHICCO PELLEGRINOOOOO! 🥳



Quattro anni dopo Pyeongchang il fondista #ItaliaTeam è ancora sul podio olimpico! Medaglia d'ARGENTO anche nella sprint tl dei Giochi di #Beijing2022! 🥈#CrossCountrySkiing #Pellegrino @Fisiofficial pic.twitter.com/wKXQsxrzBG — CONI (@Coninews) February 8, 2022

Primo posto e oro per il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che si conferma campione olimpico col tempo di 2’58”06, bissando il successo di Pyeongchang. Terzo posto e bronzo per il russo Terentev.

Nato ad Aosta, Pellegrino è un predestinato, e già da bambino si mette in luce

Nato ad Aosta nel 1991, a 9 anni si unisce alla squadra di sci di Saint-Barthélemy. In carriera ha preso parte a due edizioni dei Mondiali Juniores, con il terzo posto nella sprint a tecnica libera di Hinterzarten 2010 come miglior risultato. In Coppa del Mondo, ha esordito l’11 marzo 2010 nella sprint a tecnica classica di Drammen (49esimo), e ha ottenuto il primo podio il 15 gennaio 2011 nella sprint a tecnica libera di Liberec, arrivando al secondo posto. La prima vittoria la consegue il 21 dicembre 2014 a Davos, nella sprint a tecnica libera. Nella stagione 2015-2016 ha vinto la Coppa del Mondo di sprint.