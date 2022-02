Sampdoria, stagione finita per Gabbiadini: rottura del legamento crociato.

Redazione

Stagione finita per Manolo Gabbiadini, uscito ko durante la vittoria per 4 – 0 sul Sassuolo di domenica scorsa. L’attaccante aveva abbandonato il campo in lacrime, avendo già intuito la gravità della situazione. Dopo gli esami strumentali, è stata la stessa Sampdoria ha comunicare il verdetto.

Ripresa immediata a #Bogliasco, l’esito degli esami per #Gabbiadini. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 7, 2022

“Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni – in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo”.