Cies, ultimi 10 anni: M. Utd il club col maggior saldo negativo. In Italia prima la Juve

Redazione

7 Febbraio 2022 - 12.28 Globalsport

Il Cies, l’Osservatorio internazionale sul calcio, ha stilato una graduatoria, in base agli investimenti fatti nelle ultime 10 stagioni (differenza tra ricavi e spese, ndr), considerando i 5 top campionati europei (Premier, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A). In testa, per saldo negativo, c’è il Manchester United, con un oltre un miliardo di euro di passivo. In seconda posizione il Manchester City con -984 milioni, e quindi il PSG con un saldo negativo di 941 milioni di euro. Sono 14 le compagini inglesi nelle prime 20 posizioni della classifica dei club con spesa netta più negativa per trasferimenti operati.

Tra le italiane, per bilancio in negativo, prima la Juve, secondo il Milan

Per quanto concerne le squadre italiane che hanno fatto registrare un saldo negativo maggiore, in sesta posizione nella classifica generale troviamo la Juventus (-561 milioni), poi il Milan, settimo, con un saldo di -432 milioni di euro. Quindi, all’undicesimo posto l’Inter (-385), il Napoli è ventunesimo con -228; la Roma occupa la 26esima piazza con -128 milioni.

Saldo positivo, primo il Lille, il Genoa miglior club italiano

All’estremo opposto, nella classifica dei virtuosi, dominano le francesi: guida il Lille, che fa registrare un saldo in positivo di 349 milioni nell’ultimo decennio. In seconda posizione l’OL, con un +247 milioni, a seguire tre italiane: Genoa (+200), Udinese (+172) e Atalanta (162). In totale, 52 club su 98 hanno una spesa netta positiva. Raccolti con la massima cura attraverso il controllo incrociato di tutte le possibili fonti, ufficiali o non ufficiali – precisa il Cies – i dati includono eventuali oneri aggiuntivi inclusi nelle offerte, indipendentemente dal loro effettivo pagamento. Nei limiti delle informazioni disponibili, vengono presi in considerazione anche i proventi derivanti dalle commissioni di vendita.

