Sanremo, la Roma celebra Blanco, tifoso giallorosso che giocava nella Feralpi Salò

Redazione

6 Febbraio 2022 - 14.09 Globalsport

Preroll

La passione della Roma trasmessagli dal padre, si definisce metà bresciano e metà romano: Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, ha trionfato a Sanremo, insieme a Mahmood con la canzone ‘Brividi’. Il cantante divenuto popolare con l’album ‘Blu celeste’, è un super tifoso giallorosso. Nella serata d’esordio a Sanremo urlò un ‘Forza Roma’ prima di salire sulla macchina per raggiungere l’Ariston, di recente è stato immortalato all’Olimpico per la sfida della Roma contro l’Inter, mentre usava la sua voce per sostenere la sua squadra del cuore. L’AS Roma, sui social, ha pubblicato la foto del vincitore, correlata da cuoricini giallorossi, per celebrarne il successo, che bissa quello di Damiano dei Maneskin della scorsa edizione, anche lui sfegatato tifoso della Roma.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Prima di sfondare nel mondo della musica, Blanco aveva calcato i campi di calcio, altra sua grande passione. Gioca nella Vighenzi, guidando la difesa con la fascia di capitano della squadra di Podenghe del Garda. Nato nel 2003 a Cavalgese della Riviera, vive la sua infanzia tra Brescia e Desenzano. ‘Fabbro’ è un ragazzo di prospettiva, indossa la maglia anche della Feralpi Salò, e i compagni lo ricordano come giocatore furbo e determinato, un leader silenzioso. La sua ex squadra lo ha sostenuto dall’inizio alla fine della kermesse canora e Blanco ha ringraziato con un video sui social.

Middle placement Mobile

La Feralpi Salò, infatti, non lo ha dimenticato e nel corso delle giornate sanremesi è stato vicino al suo ex difensore: “Tifa con noi per la vittoria di Blanco a Sanremo”, ha scritto sui social il sodalizio lombardo, e ancora: “Che ‘Brividi’ vederti su quel palco. Forza Blanco!”. Alla fine i complimenti per il cantante, arrivato tra le stelle.