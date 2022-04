Piccola disavventura per Blanco: si lancia di schiena sugli spettatori ma rovina a terra

globalist

18 Aprile 2022 - 18.24

Una disavventura senza particolari conseguenze. Blanco durante una tappa del suo tour a Roma.

Durante il concerto, il cantante si è lanciato di schiena sulla folla ma i fan non sono riusciti a sostenerlo e lui è caduto sul pavimento. Fortunatamente, però, nessuno si è fatto male. Proprio Blanco è uno dei protagonisti della giornata dedicata ai giovani per Pasquetta in piazza San Pietro.

La caduta

Dopo il piccolo incidente, Blanco si è rialzato ed è tornato sul palco. “State tutti bene? Anche i ragazzi nelle prime file, state bene?”, ha chiesto il cantante per poi scherzare dicendo: “Sono un sacco di mer… quando mi butto. Vi amo Roma, avete spaccato”.



L’esibizione a San Pietro

Blanco si è esibito davanti agli 80mila giovani presenti a piazza San Pietro per il momento di festa culminato con l’incontro con Papa Francesco. L’incontro è organizzato dall’ufficio della pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana ed è stato pensato come momento di rinascita, per i giovani, dopo i due anni di pandemia.