Europei, l'Italia Under 21 contro la Bosnia il 29 marzo giocherà a Trieste

Riprenderà martedì 29 marzo il cammino dell’Und er21 di Nicolato, in un match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di categoria allo stadio Nereo Rocco di Trieste, contro la Bosnia Erzegovina. In questo stadio, la Nazionale ha già giocato quattro volte, ottenendo due vittorie e due pareggi. Gli Azzurrini sono al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla Svezia capolista, ma con due partite in meno rispetto agli scandinavi. Prima della partita casalinga, l’Italia Under 21 giocherà il 25 marzo al Gradski Stadion di Podgorica contro il Montenegro.

