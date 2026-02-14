Trieste: il Giappone si racconta in immagini

redazione Modifica articolo

14 Febbraio 2026 - 10.26 Culture

ATF

Una mostra che raccoglie le opere di 16 artisti giapponesi contemporanei quella che fino al 7 giugno sarà visibile al Magazzino delle Idee di Trieste.

Dal titolo “Japan Corpi. Memorie. Visioni”, l’obiettivo è quello di offrire una panoramica di grande respiro sull’attuale foto/videografica giapponese tramite l’uso delle immagini.

Sono circa 80 le opere che fanno parte della collezione, con il viaggio che parte dai dialoghi con i maestri fino ad arrivare alle nuove generazioni, con ricerche e novità, puntando su argomenti quotidiani e di attualità, come il genere e il corpo come mezzo politico.

L’esposizione è prodotta e organizzata dall’ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) ed è curata da Filippo Maggia con Guido Comis.

In merito, Mario Anzil, vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega alla cultura, ha affermato: “La nostra regione da secoli è caratterizzata dalla presenza del confine che per troppo tempo ha avuto un’accezione ostile. Oggi non è più un luogo di separazione ma è diventato un’occasione per nuove opportunità. Per questo guardiamo con grande simpatia alle civiltà, vicine o lontane, che stanno dall’altra parte del confine. La mostra Japan ci permette di viaggiare addirittura fino all’Estremo Oriente e di dialogare con un mondo lontano dal punto di vista geografico ma che presenta molti aspetti affini alla nostra.”

“La fotografia – aggiunge Anzil – è un’arte particolare. Guarda alla realtà solo apparentemente in maniera oggettiva quando si tratta forse della più soggettiva delle espressioni artistiche. L’occhio del fotografo immortala nell’immagine solo alcuni aspetti della realtà, trasmettendo messaggi evocativi e profondi come quelli che possiamo apprezzare visitando la mostra allestita a Trieste”.

Con “Japan. Corpi. Memorie. Visioni”, Trieste rafforza il proprio ruolo di crocevia culturale, aprendo uno spazio di confronto tra Europa e Giappone attraverso il linguaggio universale dell’immagine.