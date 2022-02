Inter, il dg del Sassuolo Carnevali: "I nerazzurri i primi su Scamacca e Frattesi"

globalist

31 Gennaio 2022

L’Inter sta lavorando per il futuro, provando ad anticipare tutti per i due giovani gioielli italiani, che possono rappresentare il futuro della squadra: “Il cub nerazzurro è stato uno dei primi a chiedere Scamacca – ha dichiarato l’ad del Sassuolo Carnevali – ma ci sono altri club stranieri disposti anche a prenderlo subito. Noi non ci vogliamo privare dei nostri giocatori migliori a gennaio. Abbiamo fatto già una cessione importante come Boga, quindi dal punto di vista economico siamo a posto. Aspetteremo il mercato estivo e faremo le nostre valutazioni”.

Il Sassuolo valorizza i giovani per poi cederli

Scamacca e Frattesi, entrambi classe 1999, sono nel giro della Nazionale e rappresentano due possibili colpi di mercato per la prossima sessione di mercato: “L’Inter è stata la prima su Scamacca, ma anche su Frattesi – ha evidenziato il dirigente neroverde a Sky Sport – d’altronde i grandi club fanno così. Noi investiamo tanto sui giovani, sappiamo che abbiamo ragazzi di grande talento e che prima o poi dovremo cederli. È una grande soddisfazione vedere questi ragazzi nel giro della Nazionale”.