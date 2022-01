Doppio guaio per Nandez: positivo al covid e mandato di cattura in Uruguay

globalist

1 Gennaio 2022

Preroll

Problemi con il covid e problemi con la giustizia del suo paese.

OutStream Desktop

Top right Mobile

C’è un mandato di cattura dell’Uruguay nei confronti del giocatore del Cagliari Naithan Nandez. Il calciatore è accusato di maltrattamenti e violenze ai danni dell’ex, Sarah Garcia Mauri.

Middle placement Mobile

Secondo quanto riferiscono i media locali però, per Nandez, attualmente in Italia, non c’è il rischio di essere arrestato dal momento che il provvedimento della magistratura avrebbe valore solo sul territorio uruguayano.

Dynamic 1

L’inchiesta è partita dalla denuncia della donna. Nandez intanto, è risultato positivo al Covid 19 ed è in isolamento nella propria abitazione in Italia, informa il sito del Cagliari calcio.

”Asintomatico e regolarmente vaccinato, ha svolto dei test sanitari nell’Isola, programmati dal Club per i calciatori di rientro dall’estero, che hanno dato quindi esito positivo: non è entrato in contatto con altri componenti del gruppo squadra e osserverà ora l’isolamento presso la propria abitazione” si legge nella nota.