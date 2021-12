La quarta ondata Covid travolge il campionato di serie B: rinviate due giornate

globalist

23 Dicembre 2021

La paura è che ci possano essere problemi in serie A e, soprattutto, la paura di tornare a porte chiuse, almeno fino a primavera per colpa delle nuove varianti.

E così l’emergenza Covid ha fermato la Serie B. A causa dell’aumento dei contagi nelle varie formazioni del campionato cadetto, l’assemblea della Lega si è riunita in mattinata per decidere il rinvio dell’ultima giornata dell’andata e della prima del ritorno in programma il 26 e il 29 dicembre. I due turni verranno recuperati rispettivamente il 15 gennaio (la 19.a di andata) e il 22 gennaio (1.a di ritorno).

l 13 gennaio, invece, si disputerà il recupero delle due partite rinviate Benevento-Monza e Lecce-Vicenza.

Il campionato si concluderà sempre il 6 maggio e verranno successivamente aggiunti e comunicati due ulteriori turni infrasettimanali. Sono ben sette le squadre alle prese con un numero elevato di atleti positivi. Si tratta di Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal.

Proprio a Ferrara si registra la situazione più preoccupante per un focolaio con almeno una ventina di contagiati. Il presidente Tacopina prima ancora delle decisioni della Lega aveva deciso di fermare la squadra sospendendo la vendita dei biglietti del doppio turno casalingo del 26 e del 29 dicembre contro Benevento e Pisa. La stessa cosa è accaduta al Monza, che dopo essere stato fermato dall`Ats Brianza per la partita contro il Benevento non potrà scendere in campo neppure contro Perugia e Reggina.

Balata: Colpiti da variante Omicron

“Abbiamo avuto un problema con la variante Omicron che ha colpito diverse società. Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della 18 giornata il 13”.

Così Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B. “Recupereremo le giornate inizialmente previste a Natale il 15 e il 22 gennaio con altrettanti turni infrasettimanali. In linea generale credo serva una maggior coordinamento fra le varie autorità sanitarie locali. Servirebbe una regia unica che prenda decisioni che permettano ai club di lavorare serenamente”, ha aggiunto a Sky.