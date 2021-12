Sospesa per gli insulti razzisti la partita tra Duisburg e Osnabrueck

globalist

19 Dicembre 2021

Preroll

Siamo alle solite: idioti e imbecilli che si ritengono in diritto di insultare gli avvversari come si si trattasse della cosa più normale del mondo. Ma per fortuna oggi certe cose non sono più ammesse, anche se c’è ancora troppa timidezza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una partita tedesca di terza divisione tra Duisburg e Osnabrueck è stata sospesa domenica dopo che un tifoso ha rivolto insulti razzisti ad un giocatore ospite. L’arbitro Nicolas Winter aveva inizialmente sospeso la partita dopo che Aaron Opoku era stato insultato dagli spalti, con la partita che è stata successivamente sospesa in maniera definitiva.

Middle placement Mobile

“L’Osnabrueck – e questo è più che comprensibile – non può più giocare, il ragazzo è sconvolto, tutta la squadra lo è, onestamente ci sentiamo così dopo questo incidente inconcepibile”, ha detto il portavoce del Duisburg Martin Haltermann a Magenta Tv. “Al momento, siamo tutti piuttosto senza parole”. Il portavoce ha detto che il tifoso è stato identificato ed è stato allontanato dallo stadio.

Dynamic 1

L’Osnabrueck ha twittato: “Incredibile. Aaron, siamo con te. Nazisti fuori”. La Federcalcio tedesca ha dichiarato in un comunicato che sono in corso le indagini. Una decisione su cosa accadrà con la partita verrà presa in un secondo momento