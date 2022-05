Charlene di Monaco, possibile fuga col fratello: per la stampa francese sta cercando casa a Johannesburg

globalist

20 Maggio 2022 - 14.19

Movimenti strani, si ipotizza una fuga in Sudafrica di Charlene di Monaco. Ultimamente, ci sono stati strani giri intorno alla Rocca e si è fatto vivo il fratello dell’ex nuotatrice, Gareth Wittstock. Le ricostruzioni – o meglio le congetture – di alcune riviste come l’elvetica Here e France Dimanche, portano a ragionare sulla frettolosa richiesta di cittadinanza dell’uomo.

Gareth sarebbe ora a tutti gli effetti un monegasco mantenendo comunque le origini sudafricane come la Principessa. Il magazine svizzero ha fatto sapere: “Da oltre un anno succedono cose strane a Montecarlo”. Probabilmente i piani di Charlene erano di trovare casa in Svizzera, come forse ha già fatto, e di condurre una vita separata da Alberto, ma restando vicina ai figli.

La svolta è arrivata quando la moglie del Principe avrebbe sottoscritto un contratto annuale di 12 milioni di euro (cosa che la Rocca ha smentito categoricamente) per presenziare al suo fianco in alcune occasioni pubbliche. Il fratello di Charlene di Monaco avrebbe raggiunto la Principessa subito dopo la stipula dell’accordo milionario e dopo aver ottenuto la cittadinanza, avrebbe trasferito in Sudafrica una società cointestata con la sorella. Come riporta France Dimanche, un amico della Principessa avrebbe curato il trasferimento, mentre la moglie di Alberto avrebbe iniziato a cercare casa a Johannesburg.

Insomma, la situazione è complessa anche se resta chiara l’impossibilità di divorziare ufficialmente altrimenti Charlene perderebbe Jacques e Gabriella. Ancora una volta dobbiamo parlare di lei, di Charlene di Monaco, donna che in passato è stata costretta a diverse cure proprio a causa del suo stato di salute. Ricordiamo infatti che il tutto ha avuto inizio nel momento in cui, alla donna, è stata diagnosticata un’infezione a naso, gola e orecchie.

Se nell’ultimo periodo si è parlato molto di lei, la causa è da attribuire ad uno stato di salute abbastanza cagionevole. Fortunatamente sembra che, per lei, il peggio sia ormai passato. Oggi Charlene si trova a combattere per tornare la stessa di prima anche se, con il passare del tempo, escono fuori sempre più dettagli di quel periodo tanto difficile per lei. Nell’ultimo periodo il principe Alberto ha deciso di trascorrere una giornata con i figli Jacques e Gabriella presso Disneyland Paris.

È stata fatta una rivelazione riguardo a Charlene di Monaco e ad una crisi epilettica che l’ha colpita. Pare proprio che, per lei, i problemi non finiscano mai. Pare che nel momento in cui la principessa era in Sudafrica per sottoporsi alle cure necessarie per guarire da una terribile infezione, sia stata trasportata in ospedale d’urgenza. E così leggiamo di alcune notizie che riguardano proprio Charlene di Monaco, donna che è stata sottoposta a cure dopo essere stata protagonista di un vero e proprio crollo.

Nell’ultimo periodo, però, è stata divulgata un’altra notizia sul suo conto. Una situazione avvenuta alcune settimane dopo essersi operata. Pare che, in quell’occasione, la donna sia stata vittima di un vero e proprio attacco epilettico. in base a quanto possiamo leggere, sembra che tutto ciò sia accaduto a seguito di “un’operazione particolarmente attenuante”. Un qualcosa che ha portato il suo corpo a spingersi al limite.

Le voci riguardo alla separazione tra Charlene di Monaco e Alberto si fanno sempre più insistenti. Infatti, in base a quanto rivela un Magazine francese, pare che il principe abbia addirittura preso la decisione di pagare la moglie per far in modo che i due possano essere avvistati insieme.