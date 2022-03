Charlene di Monaco, la principessa è irriconoscibile: dopo la lunga assenza riappare lasciando tutti perplessi

globalist

30 Marzo 2022 - 11.42

Charlene di Monaco continua a far parlare di sè, nonostante la sua lunga assenza dovuta al suo precario stato di salute. La moglie del Principe Alberto ed ex nuotatrice, sarebbe stata fotografata sulla scaletta di un aereo nello scalo di Nizza.

Charlene è tornata a casa lo scorso 12 marzo, dopo la permanenza in Svizzera per motivi di salute e lo scoop di queste ore ne conferma la partenza. Un particolare ha però sorpreso gli appassionati di gossip: un look nuovo che l’ha resa quasi irriconoscibile. Capelli cortissimi biondo platino, tanto da far pensare a un atto di ribellione nei confronti della vita di corte o di chiunque l’abbia dipinta come una figura fragile.