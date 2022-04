Trump l'arrogante: si infuria per una domanda sulle elezioni truccate e abbandona l'intervista a Fox

globalist

21 Aprile 2022 - 14.11

Il canale Tv Talk, della piattaforma streaming Fox Nation, ha messo in onda uno spot che anticipa l’intervista di Donald Trump al giornalista britannico Piers Morgan. La particolarità è che l’ex presidente Usa ha abbandonato lo studio dopo le incalzanti domande sulle accuse che Trump aveva portato avanti relative alle presunte frodi elettorali nelle elezioni 2020.

Dalla messa in onda è partito un duro botta e risposta tra l’ex inquilino della Casa Bianca e il giornalista.

“Nello spot viene montata in modo illegale e ingannevole la noiosa intervista che mi ha fatto» – ha accusato Trump.

Morgan da parte sua ha replicato, via Twitter, dicendo che «mi dispiace che si sia arrabbiato così tanto perché non credo che le elezioni siano state truccate o rubate, ma dove sono le prove? Se le ha, le mostri, altrimenti accetti il risultato e vada avanti». Una polemica destinata ovviamente a far crescere l’interesse per il nuovo programma, «Piers Uncensored» del giornalista britannico, solitamente annoverato tra gli amici dell’ex presidente, trasmessa dall’emittente egualmente vicina a Trump.

Nello spot, Morgan, intervistando Trump, afferma che le elezioni del 2020 sono state «libere e corrette». «Solo un pazzo può pensare questo», replica un risentito Trump.

«Credo di essere un uomo molto onesto, molto più onesto di lei», attacca ancora l’ex presidente che poi afferma di «credere che dica sul serio» quando Morgan afferma che non sono state presentate le prove delle presunte frodi elettorali. Lo spot si conclude con l’immagine di Trump che si alza, si stacca il microfono, e dice «molto disonesto».

Il team di Trump ha però diffuso stralci audio dell’intervista in cui c’é segno di animosità. «Piers Morgan come il resto dei Fake News Media, ha cercato di montare in modo illegale ed ingannevole la sua lunga e noiosa intervista – ha dichiarato l’ex presidente – la buona notizia è che l’intervista era registrata in modo mantenerlo onesto».

Nella polemica è intervenuto anche il partito democratico che afferma che «l’ultimo scoppio d’ira di Donald Trump ci ricorda che il partito repubblicano si è legato con qualcuno che continua a mentire sulle elezioni del 2020 e sulla violenza che ha incitato il 6 gennaio ed è solo interessato a se stesso».