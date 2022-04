Kiev: "Le truppe russe si stanno concentrando per la conquista del Donbass"

globalist

8 Aprile 2022 - 10.37

La guerra in Ucraina è entrate in una seconda fase, ossia quella del tentativo di trasformare il paese in una n uova Corea, con la parte orientale staccata da Kiev per finire sotto l’ombrello di Mosca.

Le truppe russe continuano a concentrarsi sulla conquista della città portuale di Mariupol. E’ quanto riferisce lo Stato maggiore ucraino nell’aggiornamento fornito stamattina. Il rapporto riferisce inoltre che i russi stanno anche concentrando un’offensiva attorno alla città di Izium, nella regione di Kharkiv, nell’est del Paese.

Secondo l’ultima analisi fornita dagli esperti militari dello statunitense Institute for the Study of War (ISW), le forze russe completeranno “probabilmente” la cattura della città nei prossimi giorni.

La tv di stato russa ha riferito che il centro della città è ormai sotto il controllo delle forze di Mosca, con 3mila combattenti ucraini ancora presenti nelle aree periferiche.