globalist

17 Maggio 2022 - 17.45

Preroll

In Italia sono stati rilevati 44.489 nuovi casi di coronavirus a fronte di 335.217 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 13.668 con 104.793 test).

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 148 decessi (contro i 102 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 165.494. In terapia intensiva sono ricoverati 337 pazienti (-16) mentre i guariti sono 59.720. Tasso di positività al 13,3% (in leggero aumento rispetto al 13% del giorno prima).