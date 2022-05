Covid, 27.162 nuovi casi di coronavirus e 62 decessi

globalist

15 Maggio 2022 - 16.46

In Italia ci sono 27.162 nuovi casi di coronavirus a fronte di 194.577 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 36.042 con 263.747 test).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 62 decessi (contro i 91 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 165.244. In terapia intensiva sono ricoverati 347 pazienti (-10) mentre i guariti sono 30.344. Tasso di positività al 13,9% (in leggero aumento rispetto al 13,7% del giorno prima).

I dati

Il totale dei ricoverati con sintomi sono 7.532, dei quali 347 in terapia intensiva (30 i nuovi ingressi del giorno, con un calo di 10 unità rispetto al giorno precedente). In totale, le persone attualmente positive in Italia sono 998.118. I dimessi e i guariti del giorno sono 30.344. Rispetto a sabato sono stati effettuati 69.170 tamponi in meno.