Covid, altri 36.042 nuovi casi di coronavirus e 91 morti

14 Maggio 2022 - 18.05

Covid sempre in circolazione: nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 36.042 nuovi casi di coronavirus a fronte di 263.747 tamponi processati (venerdì i contagi erano 38.507 su 265.647 test).

Si contano altri 91 morti, mentre i dimessi e i guariti odierni 43.318. In calo le terapie intensive (-1) e i ricoveri negli altri reparti (-257). Il tasso di positività si attesta al 13,7% (-0,8%).

I numeri della pandemia

Sono 340 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a venerdì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.650, cioè 257 in meno nelle ultime 24 ore. Sono 1.000.788 le persone attualmente positive al Covid, 7.075 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.030.147 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.182.