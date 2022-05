globalist

9 Maggio 2022 - 19.30

Covid e ciarlatano, come del resto ciarlatani ovunque. Leggo una spaventosa mail in cui si promuove una ‘apparecchiatura per sanificare i polmoni da virus e batteri’. Immetterebbe nelle vie respiratorie ozono, un gas tossico. Costo: oltre 5.000 euro. Non fidarsi della scienza si paga sempre caro, spesso anche in anni di vita”.

A mettere in guardia è Barbara Gallavotti, biologa, scrittrice e divulgatrice scientifica, su Twitter.