Coronavirus, altri 153 decessi e 62.071 nuovi contagi di Covid

globalist

3 Maggio 2022 - 17.31

Coronavirus, la pandemia non si ferma: sono 62.071 i nuovi casi di Covid registrati in Italia a fronte di 411.047 tamponi eseguiti.

Il tasso di positività si attesta al 15,1%, in calo rispetto al 15,4% di lunedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 153. Calano di 2 unità le terapie intensive, mentre sono 99 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti. I guariti odierni sono 67.398.

Secondo i dati pubblicati dal ministero della Salute, i ricoveri ordinari sono a quota 9.695 mentre quelli in terapia intensiva sono 366 (con 45 nuovi ingressi). Sono 1.199.960 le persone attualmente positive al Covid, 5.142 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.586.268 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 163.889. I dimessi e i guariti sono 15.222.419.