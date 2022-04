Covid, la variante Xe più contagiosa delle Omicron: quali sono i sintomi

globalist

9 Aprile 2022 - 11.44

La nuova variante Xe è una ricombinazione tra le due Omicron, ha una contagiosità leggermente più alta e nei vaccinati non dovrebbe destare particolari preoccupazioni.

Ci sono però dei nuovi sintomi che hanno fatto suonare un campanello d’allarme nel personale medico. Vertigini, mancanza di odori e sapori come la variante Delta.

Tra gli addetti ai lavori c’è anche chi ha avanzato l’ipotesi di in un ritorno della variante più aggressiva, ma per ora non ci sono numeri tali da poterla avallare.

Il National Health Service ha citato come sintomi anche il fiato corto, sentirsi stanchi o esausti e la sensazione di corpo dolorante, mal di testa, gola infiammata, naso chiuso o che cola, perdita d’appetito, diarrea e sentirsi genericamente poco bene male o malati . Sul sito, è specificato che i sintomi possono essere molto simili a quelli dell’influenza e del raffreddore.