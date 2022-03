Covid, calano i ricoveri ma aumentano contagi e tasso di positività

globalist

12 Marzo 2022 - 18.33

Preroll

Il virus non arretra anche se è meno aggressivo. In Italia ci sono 53.825 nuovi casi di coronavirus a fronte di 417.777 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 53.127 con 425.638 test).

OutStream Desktop

Top right Mobile



Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 133 decessi (contro i 156 di venerdì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 156.782. In terapia intensiva sono ricoverati 513 pazienti (-14) mentre i guariti sono 45.393. Tasso di positività al 12,7%.

Middle placement Mobile

I dati – I ricoverati con sintomi, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 8.234. In terapia intensiva gli ingressi del giorno sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.234, ovvero 40 in meno rispetto a venerdì. In isolamento domiciliare ci sono 976.875 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 985.622. Il tasso di positività è praticamente stabile rispetto al 12,5% del giorno precedente.