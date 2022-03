globalist

6 Marzo 2022 - 18.24

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 35.057 nuovi casi di Covid su 296.246 tamponi e altri 105 morti, secondo i dati del ministero della Salute.

Il tasso di positività è all’11,8%, in aumento dell’1,4% rispetto a sabato. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-6) e quelli nei reparti ordinari (146 in meno).

Attualmente le persone ricoverate in terapia intensiva sono 603, mentre quelle nei reparti Covid ordinari sono 8.828. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 38.274.