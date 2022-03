Covid, calano ancora ricoveri e terapie intensive ma altri 233 decessi

globalist

1 Marzo 2022 - 19.47

Sono 46.631 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 530.858 tamponi eseguiti.

Il tasso di positività si attesta all’8,8%, in calo dello 0,3% rispetto al dato di lunedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 233 contro i 207 del giorno precedente. Calano di 6 unità le terapie intensive, mentre sono 395 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 73.607.

I numeri – Il tasso di positività è in lieve calo rispetto al 9% di lunedì. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 74, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.456, ovvero 395 in meno rispetto al giorno precedente. In isolamento domiciliare ci sono 1.062.066 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 1.073.230.