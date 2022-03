Allo studio un vaccino efficace contro tutte le varianti del Covid

globalist

8 Marzo 2022 - 17.35

Preroll

Il progetto biotecnologico dell’Università di Cambridge DioSynVax, per un vaccino ‘pan-Coronavirus’ in grado di essere efficace contro tutte le varianti, riceverà 42 milioni di dollari per sviluppare un candidato vaccino in grado di fornire protezione contro le varianti, esistenti e future, di Sars-CoV-2 e altri importanti coronavirus, compresi quelli che causano Sars e Mers.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo annuncia l’Università di Cambridge sul proprio sito. A finanziare lo sviluppo del nuovo vaccino e gli studi di Fase I e II è la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi).

Middle placement Mobile

“Il nostro approccio è quello di anticipare la prossima pandemia, ovvero fornire antigeni vaccinali selezionati e progettati su misura che sono lo strumento ideale per prevenire le malattie causate da virus complessi come quelli della famiglia ampia e diversificata dei coronavirus.

Dynamic 1

Se lo sviluppo avrà successo si tradurrà in un vaccino di nuova generazione sicuro e conveniente per un uso diffuso”, ha spiegato Jonathan Heeney, responsabile del Laboratory of Viral Zoonotics dell’University of Cambridge.