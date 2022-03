Covid, le mascherine sono l'arma migliore contro l'infezione

globalist

3 Marzo 2022 - 10.12

Le mascherine sono la migliore difesa contro il Covid-19. A confermarlo, lo studio di un gruppo di ricerca internazionale composto dalla Chalmers University of Technology in Svezia, dall’ Università di Padova e di Udine in Italia, e dell’Università di Vienna in Austria.

I risultati mostrano che la distanza “di sicurezza” di due metri non si applica sempre, ma varia a seconda di una serie di fattori ambientali e che le mascherine possono svolgere un ruolo cruciale.

Nello studio, ricercatori hanno sviluppato un modello più avanzato inserendo fattori come distanza interpersonale, temperatura, livelli di umidità, carica virale e tipo di espirazione e hanno dimostrato che questi rischi cambiano con e senza una maschera facciale. Lo studio ha rivelato, ad esempio, che una persona senza mascherina , mentre parla può diffondere goccioline infette a un metro di distanza. A tre metri se questa stessa persona tossisse, addirittura sette in caso di starnuto.

“Se indossi una mascherina chirurgica o una mascherina Ffp2, il rischio di infezione si riduce a tal punto da essere praticamente trascurabile, anche se ti trovi a solo un metro di distanza da una persona infetta”, ha spiegato Gaetano Sardina, Professore Associato di Fluid Mechanics presso il Dipartimento di Meccanica e Scienze Marittime della Chalmers University of Technology, uno dei ricercatori dietro lo studio.

I risultati, pubblicato sul Journal of the Royal Society Interface, dimostrano come una maschera facciale chirurgica e ancor di più una FFP2 forniscono un’ottima protezione dall’infezione.

Il rischio è trascurabile anche a distanze inferiori al metro, indipendentemente dalle condizioni ambientali e se la persona parla, tossisce o starnutisce.