Covid, calano ancora (di poco) ricoveri e terapie intensive ma altri 281 decessi.

globalist

14 Febbraio 2022 - 19.12

Covid: dati che come ogni lunedì vano presi con il beneficio dell’inventario.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 28. 630 positivi da Covid su 283.891 tamponi e sono morte altre 281 persone (il giorno precedente erano stati 51.959 a fronte di 462.881 test).

Sono gli ultimi dati del ministero della Salute, secondo cui il tasso di positività è pari al 10,1%, in calo rispetto all’11,2% di domenica. I ricoveri in terapia intensiva sono 1.173, cioè 17 in meno, mentre quelli negli altri reparti sono 16.050 (10 in meno). Si contano inoltre altri 76.553 guariti.

Lazio in testa per numero di casi – Il Lazio è la Regione con il numero maggiore di nuovi casi segnalati, 3.659 su 36.203 tamponi, seguito dalla Campania a quota 3.035 su 24.647 test. Poi l’Emilia-Romagna con 2.695 contagi su 17.360 test.

Il Covid un anno fa oggi – Un anno fa oggi si contavano invece 7.351 nuovi casi su 179.278 tamponi, con un tasso di positività al 4,1%, i decessi erano 258 con 2.089 ricoveri in terapia intensiva (4 in più) e 18.515 negli altri reparti (66 in più). I casi attivi erano 398.098, 4.685 in meno rispetto al giorno prima. Oggi si contano in tutto 1.590.615 attualmente positivi (-48.058).