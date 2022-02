Vaccino anti-Covid per i bimbi sotto i 5 anni? Pfizer chiede l'approvazione alla Fda

globalist

2 Febbraio 2022 - 09.13

Dopo il vaccino agli under 12 ora toccherà agli under 5: Pfizer ha annunciato di aver chiesto l’autorizzazione d’emergenza alla Food and Drug administration per il suo vaccino contro il Covid-19 per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. In caso di approvazione, si tratterebbe del primo vaccino negli Stati Uniti per questa fascia di età.

E proprio tra i bambini da zero e cinque anni sono cresciuti in Italia nelle ultime quattro settimane i ricoveri in area medica e rianimazione, secondo i dati forniti dall’Associazione degli ospedali pediatrici italiani (Aopi) che rilancia l’invito ai genitori a vaccinarsi per proteggere i più piccoli e a vaccinare i bimbi tra i 5 e gli undici anni per i quali è già arrivata l’approvazione dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) e dall’Aifa italiana. Anche il vaccino Pfizer presentato all’attenzione della Fda seguirà la stessa procedura e, se verrà approvato dall’ente statunitense, sarà poi sottoposto agli scienziati dell’Ema e all’ente regolatorio italiano.

Per i bambini dai sei mesi ai cinque anni si userà una dose pari a un decimo di quelle usate per gli adulti e il ciclo comprenderà in un primo momento due inoculazioni. L’azienda farmaceutica nel mentre continuerà a studiare l’efficacia di tre dosi dello stesso vaccino poiché, stando a quanto ha riferito una fonte al Washington Post, solo due somministrazioni non avrebbero indotto una risposta immunitaria sufficiente. “Sappiamo che due dosi non sono abbastanza – ha detto la fonte – ma l’idea è di iniziare l’analisi dei dati sull’uso di due dosi, aspettando i risultati dei test sulla terza dose, in arrivo probabilmente per la fine di marzo”.