Il Pd contro Pfizer: "Assurdo che la multinazionale metta a rischio 200 posti di lavoro a Catania"

7 Febbraio 2022 - 10.00

Era nell’aria già da tempo, infatti l’azienda Pfizer in Sicilia, ha deciso di mettere in discussione alcuni dei suoi dipendenti: tuttavia l’ira del Pd causata da questi tagli al personale non è tardata ad arrivare.

“Siamo al fianco dei lavoratori di Pfizer e ai sindacati che al loro fianco stanno combattendo questa assurdità inammissibile, da parte di una grande e floridissima azienda internazionale che peraltro sta producendo vaccini in tutto il mondo contro il Covid, di accanirsi qui a Catania mettendo in discussione quasi duecento posti di lavoro”. Lo ha affermato il segretario del Pd provinciale catanese, Angelo Villari.

“Chiediamo immediatamente – aggiunge- che l’azienda in questione cancelli l’ipotesi di licenziare i lavoratori, così come chiediamo a gran voce l’intervento del Mise e dei governi nazionale e regionale di ascoltare i sindacati e di ‘sedersi’ urgentemente a Roma – ha evidenziato Villari- e definire la vertenza affinché i lavoratori possano continuare la loro professione in una realtà come quella catanese che è un fiore all’occhiello de sistema produttivo, industriale e farmaceutico italiano e mondiale”.

L’esponente Dem ricorda infine come “quello catanese della Pfizer è un sito storico e non va smantellato. E’ un punto di forza dove ci sono tante alte professionalità e lavoratori all’altezza”. “Qui – ha concluso Villari- si sono fatti investimenti affinché questo sito etneo potesse operare anche in futuro. Il sito catanese della Pfizer deve avere un futuro aumentando, semmai, la sua occupazione e produzione, come ad esempio i vaccini, come avviene in altri siti nel mondo”.