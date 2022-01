No-vax muore di Covid dopo il ricovero: al vaccino aveva preferito 'cure alternative"

globalist

31 Gennaio 2022

Preroll

Aveva deciso di non vaccinarsi, Laura Leonardo, una donna di 61 anni di Palermo, morta venerdì sera di Covid in un ospedale dove era stata ricoverata in gravissime condizioni. La donna aveva deciso di seguire delle cure alternative ma le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Il ricovero in ospedale dove è stata trasferita in terapia intensiva ma non ce l’ha fatta.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Leonardo aveva espresso le sue posizioni anche su Facebook. Proprio sui social gli amici hanno espresso il proprio dolore per la sua morte. Ecco cosa scrive l’amico Gianfranco Conti: “Laura Leonardo era una mia cara amica, una di quelle con cui ho riso, ballato, scherzato, litigato tante volte e fatto pace altrettante. Laura era una persona di una bellezza disarmante e di una intelligenza viva. I nostri litigi erano solo sulla medicina e sui vaccini. Io mi divertivo a prenderla in giro e le mi triturava i zebedei con le sue teorie sulla medicina che a me sembravano totalmente insensate. Ci mandavamo spesso a quel paese, per poi fare pace a suon di pizzicotti”. “olo stasera ho appreso che Laura non c’è più, morta di Covid in quanto non vaccinata e no Vax convinta. Io sono incazzato, mi sento frustrato e demoralizzato. Provo una serie di sensazioni che non riesco ancora a metabolizzare – scrive – che adesso non ci sei più e ti darei tanti di quei “pizzicotti” che metà basta. Un giorno ti verrò a cercare e ti chiederò tante cose e poi faremo pace come sempre. Fai buon viaggio amica mia, sai che ti ho voluto sempre bene”.