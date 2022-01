Pelle liscia e senza acne: ecco i 'trucchi' per ogni età

globalist

24 Gennaio 2022

Pelle perfetta: tutti la vogliano ma nessuno ce l’ha davvero. Acne, impurità, macchie, segni ed imperfezioni sono all’ordine del giorno di gran parte dei visi che incrociamo per strada.

Non sono pochi quelli che di alcuni problemi cutanei del viso ne fanno un vero e proprio cruccio, motivo di grande disagio. Lo vediamo spesso, sulla nostra pelle o su quella degli altri, quanto ad esempio una ruga o le famigerate zampe di gallina possano infastidire.

A meno che non abbiamo la possibilità di ricorrere a costosi lifting, contro lo scorrere del tempo l’unica via è quella di buoni prodotti.

Per una pelle rinnovata senza macchie e imperfezioni sono questi i sieri perfetti a qualsiasi età.

Esistono infatti creme anti-rughe ottime sia a 40 che a 60 anni e buonissime creme contorno occhi a meno di 30 euro.

Ma se il nostro problema è diverso, ovvero macchie della pelle, rosacea, eccesso di sebo, pelle tendente all’acne, come possiamo intervenire?

A questo proposito, c’è un ottimo principio attivo che fa al caso nostro ed è l’acido azelaico.

L’acido azelaico è presente in natura nell’orzo, nel frumento, nell’olio d’oliva e nella segale.

Negli ultimi anni si è molto diffuso il suo impiego nel Mondo della cosmesi e della dermatologia per una ragione ben precisa. Sembrerebbe avere infatti tantissime proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, cheratolitiche e depigmentanti.

È per questo che sarebbe perfetto per contrastare i vari segni del tempo e dell’acne, rossori, imperfezioni e macchie della pelle. Per una pelle come nuova, liscia e compatta.