Covid, allerta dei pediatri: "Tra i 6 e gli 11 anni 38 ricoveri in terapia intensiva e 9 decessi e per gli under 6..."

11 Gennaio 2022

Dati che non possono essere sottovalutati: nelle ultime settimane “stanno aumentando i ricoveri nella fascia d’età sotto i 19 anni: i casi sono passati da 1.024.963 del 28 dicembre a 1.182.094 del 5 gennaio, e nello stesso arco di tempo di una settimana i ricoveri sono passati da 9423 a 10.082, ovvero oltre 600 in più, le terapie intensive da 263 a 268 ed i deceduti da 35 a 36”.

Lo ha detto la presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Annamaria Staiano.

Nella fascia 6-11 anni, afferma, “I casi passano per lo stesso periodo da 343.634 a 392.040, i ricoveri da 1605 a 1711, dunque oltre 100 in più in 7 giorni, le intensive da 38 a 39 ed i decessi 9″.

Da questi dati, conclude Annamaria Staiano, “emerge che non possiamo escludere manifestazioni gravi di Covid-19 anche nei bambini e va ribadito che l’unica protezione efficace è il vaccino. Al momento il vaccino è l’unica vera arma che abbiamo a disposizione”.

I ricoverati in terapia intensiva per fascia d’età

I ricoverati in terapia intensiva nella fascia sotto i 3 anni sono 68; nella fascia 3-5 anni 24; nella fascia 6-11 sono 39; nella fascia 12-15 61 ed in quella 16-19 anni sono 76.