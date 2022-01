L'Oms avverte: "Senza vaccinazione di massa si sono create condizioni perfette per nuove varianti"

globalist

7 Gennaio 2022

Preroll

L’Oms ha analizzato i dati della nuova variante Omicron fin qui pervenuti e la lettura che ne dà è in chiaroscuro. Se è vero che la nuova variante è meno grave, causa comunque molti ricoveri e potrebbe condurre in alcuni casi chi l’ha contratta, soprattutto i non vaccinati, alla morte.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Alfa, Beta, Delta, Gamma e Omicron riflettono che, in parte a causa dei bassi tassi di vaccinazione, abbiamo creato le condizioni perfette per l’emergere di nuove varianti del virus”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing con la stampa. “La scorsa settimana è stato segnalato il numero più alto di casi dall’inizio della pandemia”, ha aggiunto.

Middle placement Mobile

Variante Omicron causa ricoveri e uccide

Dynamic 1

Inoltre la variante Omicron “sembra essere meno grave rispetto a Delta, specialmente per i vaccinati” ma “ciò non significa che debba essere classificata come ‘lieve’. Proprio come le varianti precedenti infatti sta causando ricoveri e morti”, ha osservato il numero uno dell’agenzia Onu. “Lo tsunami di casi è così grande e rapido che sta travolgendo i sistemi sanitari di tutto il mondo”, ha evidenziato.

Nell’ultima settimana balzo di casi: in rialzo del 71%

Dynamic 2

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che nel mondo nell’ultima settimana è stato registrato il record di 9,5 milioni di casi di Covid-19.

Si tratta di un aumento del 71%, sottolineando che probabilmente si tratta di un dato sottostimato per un arretrato dei test durante le vacanze di fine anno. L’Oms nel suo rapporto settimanale ha affermato che il conteggio su sette giorni ammonta a “poco meno” di 9,5 milioni di nuovi casi e che nell’ultima settimana sono stati segnalati oltre 41.000 nuovi decessi.