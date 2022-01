Basta con le 'diete detox' post feste, i medici: "Non esistono e non hanno alcun fondamento scientifico"

globalist

6 Gennaio 2022

Puntuali come ogni inizio anno, fioriscono sul web moltissimi articoli pseudo-scientifici sulle ‘diete detox’ da fare dopo le feste per smaltire il peso preso tra i vari cenoni. Peccato che queste diete non abbiano alcun fondamento scientifico e che anzi, siano spesso dannose per la salute, non solo fisica ma anche psicologica dato che spingono sull’idea che prendere peso sia socialmente inaccettabile e fanno vivere ogni occasione di un pranzo o una cena abbondante con una dose intollerabile di sensi di colpa.

“Mi preme sottolineare” spiega il medico chirurgo Edoardo Mocini sul Corriere, “che la dieta è un atto clinico con uno scopo terapeutico. Prima di farla, bisogna consultare uno specialista: sarà lui a prescriverla tenendo conto delle caratteristiche della persona e del suo personalissimo stile di vita. La detox? Nessun suggerimento da dare perché, in realtà, non esiste, quindi non serve”.

“Questo è uno dei due momenti dell’anno, insieme a quello che precede la cosiddetta prova costume estiva, in cui a noi nutrizionisti viene chiesto il miracolo: esiste veramente quella dieta lampo che ti permette di perdere centimetri dove vuoi in pochissimo tempo? Se così fosse credo che avremmo risolto parecchie scocciature…”, chiarisce senza mezzi termini il dottor Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista, esperto in nutrizione sportiva. “Al di là delle battute, la risposta è sicuramente no. Una dieta equilibrata, intesa come corretta nutrizione, rifugge da tutto ciò che viene definito detox”.